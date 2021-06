Uomo accoltella i passanti alla cieca in Cina, bilancio di sei morti e 14 feriti

In Cina un uomo di 25 anni armato di coltello si è scagliato contro i passanti causando sei morti e ferendo altre 14 persone.

Attimi di panico in Cina, dove nella giornata del 5 giugno un uomo armato di coltello si è scagliato alla cieca contro i passanti nella città di Anqing, a circa 1.200 chilometri a sud della capitale Pechino. Il gesto del 25enne ha provocato almeno sei morti e altri 14 feriti prima che venisse fermato dalle forze di polizia, le quali stanno interrogando l’uomo per capire le motivazioni che lo hanno spinto a un gesto del genere.

Nei video che attualmente circolano sui social network è possibile vedere soltanto il momento dell’arresto.

VIDEO: At least five dead, fifteen injured in mass stabbing in #Anqing, east of #Wuhan. pic.twitter.com/lHezqgEHan #China #PRC

— Sam Pye (@freddie1999) June 5, 2021