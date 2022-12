A Napoli, in Campania, un uomo di 44 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine dopo essere salito sul terrazzo di casa sua ed aver minacciato con una pistola i ragazzi che andavano a scuola.

Uomo armato sul terrazzo della scuola: denunciato un 44enne

La notizia è stata diffusa da Fanpage che ha riportato una lettera degli studenti alla redazione in cui è scritto: “Vi scrive un alunno della scuola IS Ferdinando Galiani di Napoli e scrivo per la poca sicurezza che c’è stata nell’ultima settimana nella mia scuola. Tutto è iniziato mercoledì, quando un signore già noto alla preside è entrato nella scuola minacciando la preside e successivamente buttando i motorini per terra.

Oggi, dal terrazzo di casa sua ha iniziato prima a minacciare gli alunni verbalmente e poi ha cacciato fuori una pistola, dicendo di dover sparare agli alunni, finché non è intervenuta la polizia. Ora non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni ma siamo preoccupati“.

L’intervento delle forze dell’ordine

La vicenda è avvenuta a Napoli, in via Don Giovanni Bosco, nei presso dell’Istituto superiore Ferdinando Galiani. A quanto pare colui che minacciava, identificato poi in un 44enne noto alle forze dell’ordine, aveva problemi con la preside dell’istituto.

All’esterno della scuola si sono recate quattro volanti della polizia di stato e due agenti hanno allontanto l’uomo dall’istituto. Dalle indagini risulta che il terrazzo da cui minacciava gli studenti era dell’abitazione abusiva in cui il 44enne vive. La pistola era a salve. Gli agenti hanno provveduto a denunciare l’uomo.