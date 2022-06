Uomo di 67 morto ad Aversa: ha avuto un malore mentre era al bar con la moglie

Un malore fatale ha stroncato un uomo che si era appena seduto ad un bar di Aversa con la moglie: è morto a 67 anni.

Tragedia ad Aversa, comune in provincia di Caserta, dove un uomo di 67 anni è morto a causa di un malore improvviso mentre stava bevendo un caffè insieme alla moglie. Inutile ogni tentativo di soccorso.

Uomo morto ad Aversa

I fatti si sono verificati nella mattinata di giovedì 9 giugno 2022 in piazza Vittorio Emanuele.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era seduto al tavolino esterno di un bar insieme alla moglie quando all’improvviso ha iniziato a non sentirsi bene. In pochi istanti si è accasciato e la donna ha subito lanciato l’allarme al 118.

I sanitari, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto fare nulla se non constatare il suo decesso. Probabilmente l’anziano è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo e ha vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori.

La moglie, disperata per la tragedia che si è consumata davanti ai suoi occhi, è stata accompagnata in ospedale per un lieve malore.

Uomo morto ad Aversa: oggi i funerali

Constatato che il decesso è avvenuto per cause naturali, le autorità hanno consegnato il corpo dell’uomo alla famiglia e hanno dato il via libera alla celebrazione delle esequie. Queste si terranno venerdì 10 giugno2022 alle 16 presso la chiesa della Madonna di Casaluce.