Uomo dichiarato morto in realtà è ancora vivo: perde la vita nel sacco di plastica dell’obitorio

Un incubo che si avvera per uomo australiano che è stato dichiarato morto dall’ospedale ma in realtà era ancora vivo. Purtroppo però la morte è sopraggiunta poco dopo in obitorio.

Kevin Reid aveva 55 anni ed era ricoverato per cure palliative presso il Rockingham General Hospital, vicino Perth, in Australia. A dichiarare il decesso del 55enne sono state le infermiere del nosocomio e, senza fare altri accertamenti, hanno messo Kevin Reid in un sacco e l’hanno trasportato in obitorio. Lì la macabra scoperta: l’uomo era ancora vivo ed è deceduto successivamente alla dichiarazione della sua morte. A dimostrare che fosse ancora in vita prima del trasferimento in obitorio, sono stati gli occhi aperti al momento dell’esame della salma ed una ferita fresca.

In merito agli occhi, testimoni presenti nell’obitorio hanno detto che al momento del suo arrivo Kevin Reid aveva gli occhi chiusi.

Le indagini

La vicenda risale ad un mese fa, per la precisione al 5 settembre 2022. Ad indagare sul decesso di Kevin Reid è stata la magistratura australiana e i medici legali. A dichiarare la morte del paziente sono state alcune infermieri senza avere l’approvazione medica da un dottore.

Stando alla testimonianza del medico che ha fatto l’inquientante scoperta: “Il sangue fresco da una nuova lacerazione della pelle, dalla posizione delle braccia e dai segni degli occhi non fosse coerente con una persona che era post mortem all’arrivo all’obitorio“.

