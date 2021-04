Uomo investito e ucciso sulla Pontina: aveva 56 anni

Dopo essere sceso dal suo camion, un uomo di 56 anni è stato investito e ucciso da un'auto sulla Pontina all'altezza di Pomezia.

Tragedia sulla Pontina, dove un uomo è stato investito e ucciso dopo essere sceso dal camion: l’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 aprile 2021 all’altezza di Pomezia.

Uomo investito e ucciso sulla Pontina

Il dramma si è consumato precisamente sulla corsia laterale alkm 27 della statale 148.

Secondo le prime ricostruzioni la vittima, un autotrasportatore di 56 anni, stava attendendo il via libera per entrare all’interno dello stabilimento della Crik Crok. Nell’attesa è sceso dal mezzo pesante che stava guidando quando all’improvviso un’auto lo ha centrato in pieno.

Immediato l’allarme ai sanitari del 118 che, giunti subito sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Le ferite riportate nell’impatto con la vettura si sono infatti rivelate troppo gravi tanto da non lasciargli scampo. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia che hanno effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto. Hanno inoltre sottoposto il conducente della Renault Clio, un giovane di 21 anni di Pomezia, agli esami di rito per alcol e droga.

Il corpo della vittima è stato trasferito presso l’obitorio di Tor Vergata ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria che deciderà se effettuare un’autopsia.

Dopodiché darà il via libera per i funerali.