Ha un malore e cade nel camino acceso: morto carbonizzato un 68enne

Ha un malore e cade nel camino acceso: morto carbonizzato un 68enne

Tragedia a Sanza, in provincia di Salerno, dove un uomo di 68 anni è stato trovato morto carbonizzato in casa: è caduto nel camino accesso. I dettagli.

Tragedia domestica a Salerno: uomo morto carbonizzato dopo essere caduto nel camino acceso

A Sanza, in provincia di Salerno, un uomo di 68 anni è stato trovato morto carbonizzato in casa in via San Sebastiano. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati perché non lo vedevano da giorni. All’arrivo dei soccorsi la tragica scoperta: il corpo del 68enne, completamente carbonizzato, giaceva all’interno dell’immobile. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe caduta nel camino dopo aver accusato un malore.

Ha un malore e cade nel camino acceso: morto carbonizzato un 68enne

L’uomo di 68 anni trovato morto carbonizzato in casa a Sanza, nel Salernitano, secondo le prime ricostruzioni avrebbe avuto un malore nei giorni precedenti al ritrovamento. Cadendo il 68enne sarebbe finito nel camino acceso e non sarebbe più riuscito a rialzarsi morendo carbonizzato. L’uomo viveva da solo, lascia due figli che non risiedono a Sanza. Sul posto oltre ai soccorsi anche i carabinieri, al fine di effettuare tutti i rilevamenti necessari a stabilire l’esatta dinamica di questo terribile incidente domestico.