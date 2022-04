Uomo morto schiacciato dalla macchina contro il garage: stava facendo dei lavori alla sua auto

Un uomo di 54 anni è morto schiacciato dalla sua macchina mentre stava svolgendo alcuni lavori: è rimasto incastrato tra il mezzo e il muro del garage.

Tragedia a Cerro Veronese, piccolo comune sulle colline della Lessinia, dove nel pomeriggio di giovedì 21 aprile 2022 un uomo di 54 anni è morto schiacciato dalla propria auto contro il garage. Inutile ogni tentativo di salvarlo da parte dei sanitari del 118.

Uomo morto schiacciato dalla sua auto

Secondo quanto ricostruito, Giorgio Restani (questo il nome della vittima, originaria di Novara) si trovava all’interno del box della sua abitazione per svolgere dei lavori di manutenzione alla propria autovettura. Il mezzo si è però mosso accidentalmente, per cause ancora da accertare, e l’uomo è rimasto schiacciato contro una delle pareti del garage.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con un’ambulanza e l’elisoccorso, non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo schiacciamento, che hanno provocato traumi fatali e vanificato ogni sforzo di rianimazione da parte degli operatori.

Uomo morto schiacciato dalla sua auto: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’accaduto anche i Carabinieri, che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. A loro spetterà accertare i motivi per cui l’auto si sia mossa e abbia causato la morte del suo proprietario.