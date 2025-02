Venerdì 20 febbraio, un anziano è stato travolto e ucciso da una minicar a Castiglione in Teverina. È morto poco dopo in ospedale.

Ieri, venerdì 20 febbraio, un uomo di 90 anni è stato investito da una minicar a Castiglione in Teverina intorno alle 11 del mattino ed è morto poco dopo in ospedale.

Uomo travolto da una minicar: è morto in ospedale

L’incidente è avvenuto ieri, intorno alle 11:30, tra via della Pace e via San Giovanni XXIII. L’anziano stava camminando quando una minicar, per cause ancora in fase di accertamento, lo ha travolto. L’impatto è stato violento, sbalzando la vittima per diversi metri. Il conducente si sarebbe fermato immediatamente per prestare soccorso, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

La vittima, Enrico Bianchi, è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118. Trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, purtroppo, nonostante i tentativi di salvarlo, è deceduto nella notte.

Uomo travolto da una minicar: le indagini

Le Forze dell’Ordine, in particolare i carabinieri delle stazioni di Castiglione in Teverina e Capodimonte, sono giunti prontamente per avviare le indagini.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nelle vicinanze. Sul posto, i carabinieri hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire le cause del sinistro e stabilire eventuali responsabilità del conducente della minicar.