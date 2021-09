Uomo trova intruso in casa e rimane ferito nello scontro: è l’amante della moglie nascosto da giorni

Un uomo è stato ferito da quello che pensava fosse un intruso nella sua casa: era l'amante della moglie che viveva lì segretamente da giorni.

Un uomo è stato ferito dopo essere entrato in uno scontro a fuoco con qualcuno che pensava fosse un intruso in casa ma che si è rivelato essere l’amante di sua moglie che viveva segretamente nella loro casa da giorni.

Uomo trova intruso in casa: è l’amante della moglie

I fatti hanno avuto luogo in Alabama il giorno di Ferragosto. La donna, Tracy, avrebbe detto al maito Frank Reeves che qualcuno aveva fatto irruzione nella loro casa senza informarlo del fatto che fosse il suo fidanzato di lunga data che aveva lasciato vivere nella loro abitazione.”Gli aveva permesso di rimanere in casa per un paio di giorni fornendogli del cibo“, hanno spiegato fonti delle forze dell’ordine.

L’uomo ha così preso l’arma da fuoco detenuta e ha colpito al petto l’amante, il quale gli ha sparato a sua volta ferendolo ad una gamba.

Entrambi gli uomini sono stati portati in ospedale. La Polizia, giunta sul posto, ha reso noto che la donna aveva assunto metanfetamine prima dello scontro e non ha potuto essere interrogata correttamente dalle autorità.

Uomo trova intruso in casa, è l’amante della moglie: i fatti

L’amante, un criminale condannato, ha dovuto affrontare diverse accuse tra cui quella di tentato omicidio, possesso di una sostanza controllata e possesso di un’arma da fuoco con un numero di serie alterato.

Gli investigatori stanno ancora cercando di determinare se Tracy abbia detto al marito della presenza dell’uomo solo perché alterata dall’uso di droghe o se si trattasse di una situazione di “omicidio su commissione“.