Uomo trovato morto in hotel: è giallo sulle cause della morte

Uomo trovato morto in hotel: è giallo sulle cause della morte

Uomo trovato morto in hotel: è giallo sulle cause della morte

Macabro ritrovamento sul Lungomare Paolo Toscanelli, dove domenica pomeriggio un uomo è stato trovato morto in hotel: è giallo sulle cause della morte

Verifiche della forze dell’ordine sul litorale laziale, con un uomo che è stato trovato morto in un hotel: è giallo sulle cause della morte che in queste ore sta diventando appannaggio degli inquirenti.

Secondo quanto riportano i media che si stanno occupando del caso il ritrovamento è avvenuto ad Ostia e sul misterioso decesso sta indagando la Polizia di Stato.

Uomo di 24 anni trovato morto in hotel

Il dato è che c’è una sorta di “giallo” a Ostia, dove nel parcheggio di un hotel cittadino è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 24 anni. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 11 dicembre e sul posto sono immediatamente giunte le pattuglie con gli agenti della polizia.

Assieme agli uomini del commissariato anche un medico che ha provveduto ad esaminare il cadavere. Allo stato dell’arte quello che si sa è che le forze di polizia stanno indagando sulle possibili cause della morte del ragazzo.

Cadavere integro e senza segni di violenza

Dopo le 15 del pomeriggio ed a seguito delle prime verifiche si sarebbe accertato che quel cadavere nel parcheggio di un albergo sul Lungomare Paolo Toscanelli sarebbe integro.

Dalle prime analisi infatti non risulterebbero segni di violenza. Al momento il corpo è rimasto a disposizione degli inquirenti e del magistrato di turno per determinare le cause del decesso, probabilmente con un esame tanatologico disposto dalla Procura competente.