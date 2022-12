Urina davanti a poliziotti e clienti del locale, denunciato per assenza di documenti e sanzionato per atti contro la decenza ed ubriachezza molesta

Surreale vicenda nelle Marche, dove ad Ancona un giovane urina davanti a poliziotti ed ai clienti del locale presso il quale aveva avuto quell’attacco di “incontinenza alcolica” e viene denunciato.

Da quanto si apprende un 20enne “l’ha fatta” senza problemi sotto gli occhi degli agenti e degli avventori ma è incappato nella verbalizzazione penale degli agenti che avevano assistito allo spettacolo.

Dai media sappiamo che i poliziotti intervenuti si trovavano nella zona per alcuni “controlli del territorio”. Ecco, controllando controllando gli agenti sono intervenuti presso un locale di via Primo Maggio. Lì, in bella mostra e beata indifferenza un 20enne albanese stava molestando i presenti.

I poliziotti sono arrivati a pochi metri dal giovane e lo hanno visto “sbottonarsi i pantaloni ed urinare davanti ai presenti come se niente fosse”.

Frasi sconclusionate e nessun documento

Dopo l’invito a chiudere bottega il 20enne è stato perquisito: era senza documenti ed in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. L’uomo ha urlato contro gli agenti ed i poliziotti lo hanno portato in questura per verificare la sua posizione sul territorio nazionale.

Il20enne è stato denunciato per la mancata esibizione dei documenti e del permesso di soggiorno e sanzionato “per atti contrari alla pubblica decenza nonché per l’ubriachezza”.