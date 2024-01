Dramma nello Stato USA della Pennsylvania, dove il 32enne Justin Monh ha ucciso suo padre e poi ha macabramente mostrato la testa decapitata in un video postato su YouTube.

Decapita il padre e pubblica il video: cosa è successo

L’uomo ucciso dal figlio era un impiegato federale e proprio il suo lavoro sarebbe stato uno dei motivi per cui Justin ha deciso di ucciderlo, in un raptus di follia. “Questa è la testa di Mike Mohn, un impiegato federale da oltre 20 anni e mio padre. Ora è all’inferno per l’eternità come traditore del suo Paese” – ripete Justin guardando in camera e sollevando a più riprese la testa mozzata del papà tenuta in un secchio. Il deliro dell’uomo prosegue: “Offrirò un milione di dollari a chiunque altro uccida un alto funzionario, soprattutto il direttore dell’FBI Christopher Wray“.

Decapita il padre e pubblica il video: l’arresto

“Dovete dimettervi tutti e Joe Biden è invitato ad abdicare” – sostiene ancora Justin Monh nel folle video – “L’economia è vicina alla distruzione e che la maggior parte degli americani non può più permettersi il sogno. C’è un complotto globalista e comunista“. L’uomo è stato raggiunto dagli agenti di polizia nella serata del 30 gennaio ed è stato arrestato.