La situazione in Medio Oriente sembra preoccupare non poco l’ONU soprattutto dopo il recente attentato avvenuto in Giordania che ha causato la morte di tre soldati americani. Durante una recente conferenza stampa il portavoce dell’organizzazione Stéphane Dujarric ha dichiarato di voler evitare a tutti i costi un’escalation del conflitto.

ONU e Medio Oriente: evitare escalation

La situazione in Medio Oriente non sembra promettere bene soprattutto dopo il recente attentato che ha avuto luogo in Giordania e che ha causato la morte di tre soldati americani. Azione che ha immediatamente causato una risposta da parte del governo statunitense che, tramite le parole del presidente Joe Biden, si è limitato a dichiarare che risponderà a quanto avvenuto.

Ma è proprio questo contrattacco che preoccupa non poco l’ONU, questo è ciò che si intuisce da una recente dichiarazione di Stéphane Dujarric. Quando al portavoce dell’organizzazione gli è stato chiesto, durante una recente conferenza stampa, cosa ne pensasse della decisione di Biden, ha replicato che la situazione è molto preoccupante e che ciò potrebbe portare ad un inasprimento dei conflitti nel Medio Oriente, un’escalation che preferirebbe evitare.

La risposta di Biden

Nonostante il pugno duro, anche Biden ha recentemente dichiarato di non desiderare un allargamento del conflitto nella zona. Secondo quanto dichiarato dal presidente degli Stati Uniti dietro l’attentato si nasconderebbe l’Iran che ha però respinto le accuse prendendo le distanze dall’attacco.