Nuovi dazi su acciaio e alluminio in vigore da oggi negli USA. Trump ha dato il via libera con un ordine esecutivo.

A partire da oggi, mercoledì 4 giugno, gli Stati Uniti hanno ufficialmente introdotto nuovi dazi del 50% sulle importazioni di acciaio e alluminio, una mossa decisa dal presidente Donald Trump con un ordine esecutivo. Questa decisione segna un ritorno a politiche commerciali protezionistiche che mirano a tutelare l’industria nazionale e a contrastare quella straniera. L’imposizione di queste tariffe rischia però di inasprire ulteriormente le tensioni commerciali globali, con possibili ripercussioni su alleati e mercati internazionali.

USA, al via i dazi del 50% su acciaio e alluminio: le dichiarazioni di Trump

“Ho ritenuto necessario aumentare i dazi doganali sull’acciaio e sull’alluminio per adeguare le importazioni e garantire che non mettano a repentaglio la sicurezza nazionale. Queste nuove tariffe saranno più efficaci nel contrastare l’eccesso di produzione a basso costo proveniente da paesi stranieri, che sta minando la competitività delle industrie siderurgiche e di alluminio degli Stati Uniti”, si legge nel decreto.

Poi, il presidente Donald Trump ha aggiunto:

“Sebbene i dazi doganali finora imposti abbiano fornito un sostegno essenziale ai prezzi sul mercato americano, essi non hanno consentito a queste industrie di sviluppare e mantenere un tasso di utilizzo delle capacità produttive sufficiente alla loro sostenibilità e in vista delle esigenze della difesa nazionale”.

USA, al via i dazi del 50% su acciaio e alluminio: nuova mossa di Trump

Le nuove imposte si applicano a tutte le nazioni, ad eccezione del Regno Unito, l’unico paese ad aver siglato finora un’intesa commerciale con gli Stati Uniti dopo che a aprile Trump aveva imposto, per poi in gran parte sospenderli, dazi elevatissimi su quasi tutti i partner commerciali, generando notevoli tensioni.

L’amministrazione statunitense sostiene che l’aumento delle tariffe favorisca la produzione interna, rendendo meno conveniente l’acquisto dall’estero. Tuttavia, il settore metallurgico americano è da tempo in difficoltà e potrebbe non essere in grado di soddisfare rapidamente una crescita della domanda.