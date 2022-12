Usa, allarme per la triplendemia: ospedali intasati e continui inviti a vaccinarsi

Usa, allarme per la triplendemia: ospedali intasati e continui inviti a vacci...

La combinazione di tre virus sta mettendo in ginocchio gli Usa. Sotto particolare pressione Los Angeles e New York.

Stati Uniti in allarme per quella che gli esperti chiamano triplendemia, ovvero la combinazione di tre malattie virali nella stagione invernale: la tradizionale influenza, il Covid-19 e il virus respiratorio sinciziale, che colpisce principalmente i bambini.

Los Angeles e New York i principali centri Usa colpiti dalla triplendemia

I tre agenti patogeni, che circolano più facilmente negli ambienti chiusi, stanno mettendo sotto forte pressione i pronto soccorso degli Usa. A questo si somma la difficoltà nel reperire alcuni medicinali, soprattutto pediatrici, come l’acido acetilsalicilico e il brufen, per raffreddore e influenza. I centri nevralgici più a rischio a inizio dicembre 2022 si sono rivelati Los Angeles e New York.

“Rivolgersi subito al medico in caso di sintomi di una patologia respiratoria”

L’avvicinarsi delle festività di fine anno sta aumentando i timori delle autorità sanitarie. Rochelle Walensky, direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, rivolgendosi a “tutte le famiglie statunitensi”, ha invitato a vaccinarsi chi ancora non lo abbia fatto sia contro il Covid-19 sia contro l’influenza.

“Voglio che facciate ricorso al medico se avete sintomi di una patologia respiratoria per farvi testare, non solo con il tampone del Covid, ma anche per una possibile influenza.

È importante soprattutto per i fragili prendere gli antivirali subito per entrambe le malattie, perchè ne riducono la potenziale gravità e quindi i rischi i ricoveri”, ha detto Walensky.

Walensky ha inoltre dichiarato che le indicazioni per l’uso delle mascherine, non più obbligatorie da mesi, sono sotto revisione.

