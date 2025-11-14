Per la prima volta dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di armi a Taiwan.

Usa, approvata la vendita di armi a Taiwan: la prima volta dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca

Ad annunciarlo è stato proprio il ministro degli Esteri di Taipei, capitale di Taiwan.

Usa, approvata la vendita di armi a Taiwan: le parole del ministro degli Esteri di Taipei

Il ministro degli Esteri di Taipei, capitale di Taiwan, ha annunciato che gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di armi, per la prima volta da quanto Donald Trump è tornato presidente degli States: “questa è la prima volta che la nuova amministrazione Trump annuncia una vendita di armi a Taiwan“, annunciando dunque che il Dipartimenti di Stati americano ha approvato il pacchetto. Ricordiamo anche che negli ultimi giorni la tensione tra Cina e Giappone è salita, dopo le dichiarazioni su Taiwan della premier nipponica Sanae Takaichi, che hanno fatto infuriare il Dragone, poiché considerate “provocatorie” ed “estremamente pericolose.”