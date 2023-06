Rapporti tesi in quest’ultimo periodo tra Stati Uniti d’America e Cina, in particolare dopo che il presidente USA Joe Biden ha apostrofato la sua controparte di Pechino come un dittatore.

USA-Cina, Biden definisce Xi un dittatore: il discorso del presidente

Durante un appuntamento elettorale, il presidente USA Joe Biden ha dichiarato che il presidente della Cina Xi Jimping è un dittatore. Biden, nel corso di un evento per la raccolta di fondi elettorali in California, è tornato sul caso dei palloni-spia e aveva affermato: “Il motivo per cui Xi Jinping si è molto arrabbiato quando ho abbattuto quel pallone con dentro due carri merci di equipaggiamento per spionaggio era che non sapeva che fosse lì. È una di quelle cose che suscita grande imbarazzo nei dittatori. Quando non sanno cosa è successo. Non sarebbe dovuto trovarsi dov’era. È andato fuori rotta.”

La replica piccata di Pechino: “Siamo in opposizione”

Non si fa attendere molto la replica cinese. Da Pechino, infatti, fanno sapere che Xi Jimping non ha affatto gradito l’uscita di Joe Biden perché in questo modo: “È stata violata la dignità politica della Cina.” I giudizi di Biden sono stati ritenuti assurdi e assolutamente irresponsabili come confermato anche dalla portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning.