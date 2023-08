Torna a far parlare di sè l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Il tycoon si è costituito alle autorità di Atlanta ed è stato formalmente arrestato – con tanto di foto segnaletica e rilevamento delle impronte digitali – ma grazie al pagamento della cauzione ha potuto evitare il carcere.

Donald Trump si è costituito alle autorità di Atlanta

Quarta incriminazione per Donald Trump e quarto arresto, questa volta per i 13 capi d’imputazione del procedimento che lo vedeva imputato per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. Il tycoon si è presentato al carcere di Atlanta e si è consegnato alle autorità, ma a differenza delle altre volte, in questo caso gli è stata anche scattata la foto segnaletica di rito a cui si è unito il rilevamento delle impronte digitali. Prassi che in qualche modo accomuna l’ex presidente ad un ordinario criminale. Trump è stato costretto a pagare la ricca cauzione da 200 mila dollari per evitare la cella.

Il ritorno su X dopo due anni: la condivisione della foto segnaletica

A margine di questi eventi, Donald Trump ha fatto anche il suo ritorno su X (il social noto ai più con il vecchio nome di Twitter), piattaforma su cui il tycoon non pubblicava da ormai due anni. L’ex presidente Usa ha condiviso la sua foto segnaletica accompagnata da poche ma eloquenti parole “Never Surrender!” – “Mai Arrendersi!”