La scorsa notte è andato in onda il primo dibattito tra candidati presidenti repubblicani Usa 2024. Donald Trump è stato il grande assente dell’evento.

Elezioni USA, il primo dibattito tv tra candidati repubblicani: Trump il grande assente

La scorsa notte, da Milwaukee, è andato in onda il primo dibattito tra candidati presidenti repubblicani Usa 2024, con diverse posizioni su vari temi. Donald Trump, che aveva rifiutato di partecipare al dibattito, ha trasmesso su X un’intervista con l’anchorman e amico Tucker Carloson ripetendo alcune cose, ma senza attirare l’attenzione. L’ex presidente ha attaccato il “corrotto” Biden, ribadito la tesi delle elezioni truccate e promesso che chiuderà la frontiera col Messico contro l’immigrazione. Ha divagato anche sul finanziare Jeffrey Epstein e sulle relazioni con Kim Jong Un. Nella giornata di oggi, giovedì 24 agosto 2023, si costituirà al carcere di Atlanta per il suo quarto arresto.

Elezioni USA, il primo dibattito tv tra candidati repubblicani: DeSantis delude

I candidati repubblicani presenti al dibattito erano otto. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, principale rivale di Trump, ha perso l’occasione per emergere dal gruppo e risalire nei sondaggi, deludendo il pubblico. L’uomo è risultato poco empatico e con poco carisma. Ha insistito sul declino del Paese e promesso di “rimandare Joe Biden nel suo basement” ma la sua proposta non è andata al di là del controverso “modello Florida“. Mike Pence, invece, è quello che ha parlato di più e ha attirato l’attenzione. Chris Christie ha sfoderato tutta la sua retorica tagliente, cavandosela bene.

Promossa anche l’ex governatrice del South Carolina, Nikki Haley, l’unica a chiedere di non “demonizzare” l’aborto e a sostenere il mondo femminile. Tim Scott, unico senatore afroamericano repubblicano, non ha convinto del tutto. nonostante il suo messaggio ottimistico. Non pervenuto Doug Burgum, governatore del North Dakota, mentre l’ex governatore dell’Arkansas, Asa Hutchinson, si è distinto per i suoi attacchi a Trump.