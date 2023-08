Elezioni Usa, Obama avverte Biden: "Trump è forte, non sottovalutarlo"

Donald Trump è incriminato per i fatti avvenuti a Capitol Hill lo scorso 6 Gennaio 2021, ma secondo la legge americana questo non gli vieta di continuare ad essere in corsa per le prossime elezioni Usa. La forza mediatica del tycoon è ancora importante e tantissimi americani sarebbero pronti a riaverlo come presidente. È questo l’epilogo più temuto da un altro ex presidente americano, Barack Obama.

Elezioni Usa, il messaggio di Obama su Trump: “È forte, non sottovalutatelo”

Un’indiscrezione del ‘Washington Post‘ riporta i punti salienti di un confronto che ci sarebbe stato tra Barack Obama e Joe Biden durante un pranzo svolto alla Casa Bianca nelle scorse settimane. L’ex presidente avrebbe consigliato all’attuale numero uno dei democratici di non sottovalutare il suo principale avversario delle prossime elezioni. “Donald Trump è ancora molto forte, non sottovalutarlo” – sarebbe stato il consiglio di Obama. Barack sarebbe preoccupato per quelli che sono i punti di forza politici di Trump tra i quali figurerebbero il seguito fedele del tycoon, il sistema di media conservatori a suo favore e la forte polarizzazione degli Stati Uniti.

La posizioni di Obama e il sostegno a Biden

Obama non ha mai nascosto la sua simpatia verso Joe Biden e il suo sostegno verso l’attuale presidente americano non mancherà anche in vista delle prossime elezioni Usa. Per questo motivo l’ex inquilino della Casa Bianca, preoccupato che Trump possa non essere preso abbastanza sul serio, ci ha tenuto a mettere in guarda i democratici.