Usa, Donald Trump incriminato per l'assalto al congresso del 2021: atteso in ...

Non c’è due senza tre. Donald Trump è stato incriminato per la terza volta: l’ex presidente americano rischia fino a 561 anni di carcere, dopo che il Dipartimento di Giustizia ha confermato le accuse che gravavano su di lui per l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. A diffondere il conteggio degli anni, lo stesso tycoon in una e-mail ai suoi sostenitori in cui parla di «una caccia alle streghe della Sinistra».

Convocato a comparire davanti a un giudice a Washington: è la terza incriminazione per l’ex presidente

Dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar-a-Lago, Donald Trump finisce di nuovo nel mirino di un gran giurì federale. Nei confronti dell’ex presidente americano sono stati mossi quattro capi di accusa: cospirazione per frodare gli Stati Uniti, associazione a delinquere per ostacolare un procedimento ufficiale, tentativo di ostacolare un procedimento ufficiale e cospirazione contro i diritti. Il fine ultimo? Un complotto per rovesciare il risultato delle elezioni 2020, vinte dal democratico Joe Biden.

Contea di Fulton, nell’aria la quarta incriminazione

Per le elezioni del 2024, si aggiungerà quindi con ogni probabilità al curriculum di Donald Trump – già macchiato dai processi per il pagamento a Stormy Daniels (con una falsificazione di conti dei fondi elettorali) e per le carte segrete (sottratte illegalmente dalla Casa Bianca e portate nella sua residenza in Florida) – il neo dell’assalto a Capitol Hill. Ma non è tutto. Sul tycoon aleggia anche un’altra incriminazione: quella della contea di Fulton, sulle interferenze per capovolgere il risultato delle elezioni del 2020. Potrebbe arrivare nelle prossime settimane. E (sarebbero) quattro.