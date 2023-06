Un audio del 2021 sulle carte segrete portate via dalla Casa Bianca inchioda l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump: il contenuto della registrazione di due minuti

Scacco al re. Un audio del 2021 sulle carte segrete portate via dalla Casa Bianca inchioda l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La contraddizione

Nella registrazione si sente il Tycoon che parla di alcuni documenti del Pentagono su un potenziale attacco all’Iran: Trump si era scontrato con l’allora capo di stato maggiore congiunto Mark Milley, contrario all’ipotesi di attaccare il Paese del Golfo Persico e spaventato dall’idea che di un conflitto su larga scala. Due minuti di registrazione da cui emergono nuovi importanti dettagli in favore dell’accusa del consigliere speciale Jack Smith contro Donald Trump per la cattiva gestione di informazioni classificate: «Questi sono documenti altamente confidenziali» dice Trump nella registrazione audio riferendosi al materiale, mentre discute i piani di attacco al Pentagono. Ciò contraddice quanto dichiarato dall’ex presidente ai microfoni di Fox News la scorsa settimana, quando sosteneva di non avere alcun documento con sé e di essere completamente estraneo ai fatti di cui era accusato.

La menzione di Hillary Clinton

Nell’audio si sentono inoltre le voci di Trump e dei suoi collaboratori mentre scherzano sulle email di Hillary Clinton: «Hillary le stampava sempre, sai, le sue email private» dice un membro dello staff di Trump, mentre si sostiene che l’ex segretaria di Stato avrebbe inviato le carte segrete a Anthony Weiner, ex marito della sua assistente Huma Abedin.