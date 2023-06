Miami, oggi Trump in tribunale per sottrazione indebita di documenti riservati

L'ex presidente Usa affronterà oggi presso il tribunale federale Wilkie D. Ferguson Jr. di Miami l'udienza per la seconda incriminazione per sottrazione indebita di documenti riservati

Donald Trump a Miami per la resa dei conti. L’ex presidente Usa affronterà oggi, martedì 13 giugno 2023, presso il tribunale federale Wilkie D. Ferguson Jr., l’udienza per la seconda incriminazione per sottrazione indebita di documenti riservati dalla Casa Bianca.

Il tribunale è blindato

Sono centinaia le forze armate che faranno da presidio attorno al tribunale, allertate per il timore di scontri e proteste. Decine di agenti dell’Fbi saranno invece in servizio al di fuori della città per scongiurare anche altrove incidenti e attacchi in eco a quanto potrebbe accadere attorno al palazzo di giustizia. Al setaccio da giorni i social e tutto il web per controllare la sicurezza e individuare eventuali intenzioni di minaccia nei confronti sia dei magistrati che di Trump stesso.

Le linee di difesa

L’appuntamento in tribunale è fissato per le 15 dell’ora locale. Il tycoon ha rifinito gli ultimi dettagli della sua strategia legale con l’obiettivo di mantenere il coltello dalla parte del manico durante l’udienza, non senza contare sull’appoggio dei repubblicani alla camera e di tutti i suoi sostenitori. Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, i legali di Donald Trump porteranno avanti due linee di difesa insieme: una relativa al potere dell’ex presidente di desecretare documenti; l’altra, che mira già alle elezioni del 2024, per le quali al momento Trump è in netto vantaggio nei sondaggi.