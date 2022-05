USA, due scuole nella contea di North San Diego sono in lockdown

La strage di Uvalde ha generato panico in diversi istituti scolastici statunitensi, tra questi due scuole di North San Diego andate in lockdown.

Ancora panico e paura nelle scuole americane a seguito della strage di Uvalde. Questa volta è successo in due scuole situate nella contea di North San Diego dove la Del Norte High School e la Stone Ranch Elementary sono state chiuse e messe in stato di lockdown.

Stando a quanto emerge dai vari post su pubblicati su Twitter sono poche per il momento le informazioni delle quali si dispongono. Si sa però che a scatenare l’allarme è stata una telefonata minatoria fatta alla Del Norte High School. Nulla però fortunatamente è successo e gli studenti stanno bene. A tale proposito la portavoce del distretto unificato di Poway Christine Palk nell’aggiornare sulla situazione ha spiegato: “Con molta cautela, la polizia ci ha sistemati in un campus sicuro, mentre indagano su una minaccia di telefonata anonima”.

La giornalista di CBS 8/CW Marcella Lee ha condiviso su Twitter uno screen agghiacciante che le è stato trasmesso da uno dei genitori: “Le luci sono spente. I bambini sono sul pavimento. Insegnanti che sbarrano le porte”, ha twittato.

Breaking News: Del Norte High School is on lockdown. Here’s a text exchange a parent sent to with me and allowed me to share. Lights are off. Kids are on floor. Teachers barricading doors. @SDSheriff & @SanDiegoPD are on scene. @CBS8 pic.twitter.com/96DEo7EdAn

— Marcella Lee (@MarcellaNews8) May 26, 2022