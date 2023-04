Usa, pioggia torrenziale in Florida paralizzano la città

Negli Usa, lo stato della Florida è in ostaggio di precipitazioni estreme che stanno mettendo in ginocchio tutta la costa, in particolare la zona di Fort Lauderdale. In circa sette ore sono caduti 570mm di pioggia, un evento senza precedenti.

Florida, uomo attraversa la strada nuotando: il video è virale

Osservando i numeri della climatologia, si tratta di un evento il cui tempo di ritorno in 12 ore è superiore ai 200 anni mentre si allunga a 1000 anni in 6 ore; in poche parole la percentuale delle probabilità che ciò possa ripetersi una volta l’anno è dello 0,1%.

Nel mentre stanno facendo il giro del web le immagini di un uomo intento a ‘nuotare’ tra le auto a Fort Lauderdale. La strada in questione è stata interamente sommersa dall’acqua in seguito alla violenta tempesta tropicale ha colpito la parte Sud dello Stato.

Le autorità locali hanno provveduto a chiudere l’aeroporto e sospendere il servizio ferroviario. Molte strade sono risultate impraticabili. Numerosi i veicoli rimasti bloccati nel mezzo delle strade tanto che sono stati diversi gli automobilisti costretti ad abbandonare il mezzo e a raggiungere il marciapiede a nuoto.

I cambiamenti climatici continuano a far paura

C’è comunque poco da scherzare: ciò che sta accendo in Florida, come sottolineano gli esperti, è una diretta conseguenza dei cambiamenti climatici. Gli stessi riportano come le precipitazioni sono state generate da sistemi temporaleschi stazionari; hanno allagato la città provocando inondazioni diffuse.