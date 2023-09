A Westport, in Connecticut negli Usa, un furto d’auto di lusso è diventato virale. I ladri hanno seguito il proprietario nel garage, rubando un’Aston Martin. La polizia ha arrestato i colpevoli e recuperato il veicolo. Il furto è avvenuto domenica alle 15:50 in Bayberry Lane.

Il video del furto dell’Aston Martin: diventa virale

Le autorità hanno perquisito una residenza a Berlin, Connecticut, dove sono stati rintracciati quattro veicoli rubati, inclusi l’Aston Martin e altre auto rubate in vari stati.

Derrick McGill, un uomo di 39 anni residente nella residenza di Berlin con i veicoli rubati, è stato successivamente arrestato. È detenuto con cauzione di $250.000 ed è incriminato per furto di veicolo, associazione a delinquere e furto di carte di pagamento.

Arresto dei sospettati: in meno di 36 ore

Il tenente Eric Woods della polizia di Westport ha affermato che i ladri non volevano danneggiare i veicoli rubati ma sembravano intenzionati a mantenerli in buone condizioni per rivenderli successivamente. Successivamente, la polizia ha effettuato una seconda perquisizione a Waterbury, dove è stata trovata una pistola collegata a un sedicenne residente nella residenza, sospettato di essere coinvolto nel furto dell’auto. Il capo della polizia Foti Koskinas ha elogiato la tecnologia, la collaborazione interdipartimentale e il lavoro della polizia tradizionale, che hanno portato all’arresto dei sospettati in meno di 36 ore dall’incidente.