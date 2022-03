Usa, morto David Bennett: gli era stato trapiantato un cuore di maiale

David Bennett, il primo uomo a cui è stato trapiantato il cuore di un maiale è morto a 57 anni.

È morto a 57 anni David Bennet. Due mesi fa si era sottoposto ad un trapianto di cuore. Per la prima volta nella storia della medicina era stato trapiantato un cuore di un maiale geneticamente modificato in un uomo.

David Bennett è morto

Il cuore di maiale, trapiantato nel petto di David Bennett, non ha superato i due mesi ed ha smesso di battere ieri, 8 marzo 2022. A dare il triste annuncio è stato l’ospedale dell’Università del Maryland. La sua morte non è stata improvvisa. Alcuni giorni fa, Bennett, aveva iniziato a star male e quindi era stato ricoverato. Visto che la situazione peggiorava di giorno in giorno in medici non hanno potuto far altro che, come riporta Rai News, somministrargli delle cure palliative.

Il trapianto era l’ultima spiaggia di David Bennett

David Bennett aveva accettato di farsi trapiantare il cuore di un maiale in quanto era l’ultimo tentativo disperato per aggrapparsi ancora alla vita. O quello o la morte. Prima di sottoporsi al trapianto, consapevole del rischio, Bennett aveva dichiarato: “Morire o fare questo trapianto.Voglio vivere. So che è un salto nel vuoto, ma è la mia ultima scelta“. L’intervento era stato eseguito il 7 gennaio 2022 ed era riuscito in maniera eccellente e senza complicazioni.

Il trapianto è stato accolto con entusiasmo dai medici e dalla comunità scientifica, in quanto è stato il primo della storia della medicina.