Usa: Nashville, Biden ordina bandiere a mezz'asta

La 28enne Audrey Hale è entrata nella scuola elementare cristiana Covenant School di Nashville e ha ucciso tre bambini di 9 anni e tre persone adulte, tra cui la preside dell’istituto. Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo che accade negli Stati Uniti.

Sparatoria Nashville: Biden impone le bandiere a mezz’asta

Il Presidente americano Joe Biden ha ordinato bandiere a mezz’asta alla Casa Bianca e in tutti gli edifici pubblici degli USA da oggi fino al 31 marzo, in ricordo delle sei vittime della Covenant School.

Le indagini della Polizia

Nel frattempo, le indagini della Polizia americana su Audrey Hale sono proseguite. Secondo quanto è emerso, pare che la 28enne abbia deciso di agire solo dopo aver sorvegliato e studiato nel dettaglio le piantine e le mappe dell’edificio. La Hale si è mossa con fredda precisione e sapeva esattamente cosa avrebbe dovuto fare. I suoi vicini di casa l’hanno descritta come una ragazza “Tranquilla, forse anche troppo.” Un uomo che abita nella stessa via dei genitori di Audrey ha spiegato: “Non c’è nulla che mi avrebbe mai portato a pensare che sarebbe stata capace di un gesto simile o che lei o la sua famiglia avessero avuto accesso a una pistola.”