USA, Nbc: in corso l'operazione per un corridoio di fuga dei civili da Gaza

L’Amministrazione Biden sta attualmente conducendo un processo di coordinamento in collaborazione con diverse nazioni al fine di istituire un corridoio di sicurezza che offra la possibilità ai civili di Gaza e agli americani desiderosi di sfuggire ai pericoli della guerra di effettuare una fuga sicura e organizzata.

L’iniziativa per garantire la sicurezza dei civili

Questa iniziativa rappresenta un importante sforzo diplomatico e umanitario per garantire la protezione delle vite umane in una regione afflitta dalla violenza e dalla conflittualità.

Secondo quanto riportato dalla NBC, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrebbe esortato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, a fare ogni sforzo possibile per ridurre al minimo le perdite di vite civili nella Striscia di Gaza durante la loro recente conversazione telefonica.

Il corridoio umanitario: Biden e Netanyahu

Inoltre, fonti affermano che si sta lavorando per stabilire un corridoio umanitario a sud di Gaza che consentirebbe alle persone di evacuare la zona in direzione dell’Egitto. Questa iniziativa mira a proteggere le vite dei civili in una regione tormentata dalla violenza.

La Casa Bianca riporta che Biden e Netanyahu continueranno a comunicare telefonicamente nei prossimi giorni. Durante la loro telefonata, il presidente ha sottolineato l’importanza di una condanna chiara delle atrocità commesse da Hamas da parte di tutti i paesi.