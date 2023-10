Israele: Hamas minaccia di uccidere una persona per ogni attacco improvviso

Situazione delicata in Israele, dove Hamas minaccia di uccidere gli ostaggi per ogni attacco improvviso.

Continua la violenza in Israele, dove il 7 ottobre Hamas ha lanciato un attacco imponente con migliaia di razzi via terra mentre diversi gruppi armati sono entrati in azione.

La situazione nella Striscia di Gaza: guerra fra Hamas e Israele

Al momento i militari israeliani hanno ripreso il controllo della Striscia di Gaza, assediata da giorni dai militari di Hamas. In questo luogo ben noto alla cronaca per le guerre e il terrorismo, c’è al momento lo stop per quanto riguarda le forniture di cibo, acqua, elettricità e carburante. Per questo motivo l’esercito palestinese consiglia ai residenti di andare in Egitto tramite il valico di Rafah, in modo tale da mettersi in salvo.

Intanto si apprende che nella notte sono stati colpiti 200 obiettivi dall’aviazione di Israele nella Striscia di Gaza. Si tratta per lo più di zone privilegiate da parte di Hamas e da cui sono stati diretti tanti attacchi terroristici contro Israele. Abbattute anche molte residenze miliziane di Hamas e Jihad islamica.

Nell’aria ancora aleggia la minaccia fatta da Hamas: “Uccideremo un ostaggio per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili a Gaza senza preavviso”.

E proprio il bilancio dei morti israeliani è impressionante e sale di ora in ora: 704 palestinesi ma fra i corpi recuperati, anche 1.500 di militanti Hamas.

Guerra in Israele: la presenza di italiani

Tajani intanto ha riferito di due italiani dispersi in questi luoghi, nel frattempo due aerei stanno arrivando a Pratica di Mare.

A bordo 200 italiani che stanno rientrando da Israele grazie al coordinamento del Comando operativo di Vertice interforze della Difesa.