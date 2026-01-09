Dopo le sollecitazioni da parte di Mosca, Donald Trump ha deciso di rilasciare due cittadini russi dalla petroliera Marinera.

Usa, sequestrata la petroliera Marinera legata alla Russia in Venezuela

Lo scorso 7 di gennaio gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera Marinera. Originariamente la nave si chiamava Bella 1 e, per diverse settimane, aveva cercato di attraccare in Venezuela per caricare petrolio.

Da quel momento è stata però considerata una nave apolide che batteva una falsa bandiera e, secondo la Casa Bianca, soggetta a un ordine di sequestro giudiziario. Durante il pedinamento da parte della Guardia Costiera americana, i marinari sulla Bella 1 hanno dipinto una bandiera russa sulla facciata, cambiando il nome in Marinera, facendola registrare in fretta in Russia. Dopo il sequestro della nave da parte degli Usa, la Russia ha subito sollecitato Trump nel rilasciare gli ostaggi.

Donald Trump rilascia due cittadini russi dalla petroliera Marinera

Donald Trump ha accolto le sollecitazioni di Mosca e rilascerà due cittadini russi a bordo della petroliera sequestrata due giorni fa nelle acque internazionali dell’Oceano Atlantico, la Marinera. A dare la notizia il ministro degli Esteri russo citato dall’agenzia Interfax, aggiungendo anche che la Russia “accoglie con favore” la scelta della Casa Bianca.