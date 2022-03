USA, si è spenta a 84 anni Madeleine Albright: fu la prima donna a diventare segretario di Stato

Sotto la seconda presidenza Clinton divenne la prima segretaria di Stato nella Storia degli USA: Madeleine Albright è morta a 84 anni.

Sotto la seconda presidenza di Bill Clinton (1997-2001) divenne il primo segretario di Stato donna nella Storia degli Stati Uniti d’America tracciando la strada a figure successive come quella di Condoleeza Rice. Madeleine Albright si è spenta all’età di 84 anni.

La notizia della sua scomparsa è stata data dai suoi familiari su Twitter. Solo un mese fa, in un editoriale scritto per il New York Times Albright condannava duramente gli errori commessi da Putin.

Nata nell’allora Cecoslovacchia come Marie Jana Korbelova (nome da nubile), Albright si trasferì negli USA nel 1948 dopo aver soggiornato per un periodo a Londra. I suoi studi liceali li conseguì tuttavia in Svizzera, mentre quelli universitari sono stati completati al Wellesly College laureandosi in Scienze Politiche.

Infine ha frequentato la prestigiosa Columbia University dove ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto pubblico. Da lì sono arrivati incarichi importanti tra cui una docenza in affari internazionali alla Georgetown University. Il resto è storia.

Cosa disse di Vladimir Putin

Del presidente russo Vladmir Putin un mese di morire scrisse in un editoriale una serie di parole che nel giro di qualche settimana si riveleranno profetiche: ”Putin va incontro ad un enorme errore se pensa di rafforzare la posizione del suo Paese invadendo l’Ucraina”.

Ha poi aggiunto: “L’affermazione assurda e revisionista di Putin che l’Ucraina sia stata interamente creata dalla Russia e di fatto sottratta all’impero russo è completamente in linea con la sua visione deformata del mondo”.

Il cordoglio del presidente USA Joe Biden

Nel frattempo sono diverse le persone che sui social hanno scritto un messaggio di cordoglio rivolto all’ex segretario di Stato a cominciare da Joe Biden che ha definito Albright “una forza e che “ha usato il suo intelletto feroce e lo spirito acuto, e spesso la sua impareggiabile collezione di spille, per promuovere la sicurezza nazionale dell’America e promuovere la pace in tutto il mondo”.