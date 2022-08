Usa, sparatoria in un centro commerciale: un morto

Ancora violenza armata negli Usa, una sparatoria in un centro commerciale fa un morto e gli investigatori pensano ad un agguato studiato da tempo

Ancora violenza negli Usa legata al possesso di armi, nel pomeriggio di giovedì 18 agosto c’è stata una sparatoria in un centro commerciale che ha fatto un morto. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all’improvviso all’interno del Mall at Prince George’s a Hyattsville in Maryland ed un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella contea di Prince George.

Sparatoria in un centro commerciale Usa

La polizia ha spiegato che il crimine non sembra essere frutto di un casuale scontro ma di un regolamento di conti predeterminato. Il portavoce della polizia ha detto poi che l’uomo è stato identificato solo come un maschio adulto, è stato colpito intorno alle 16:00. La vittima è stata rinvenuta riversa a terra nella food court del centro commerciale con una ferita da arma da fuoco.

Un agguato in piena regola

Gli agenti di Hyattsville hanno anche diramato un comunicato stampa in cui si spiega che l’uomo è morto sul colpo. L’identità della vittima è stata nascosta in attesa della notifica della famiglia. Gli agenti hanno poi perquisito l’area alla ricerca delle persone coinvolte nella sparatoria, ma secondo il comunicato stampa pensano che “siano fuggite dalla scena del crimine”. Gli investigatori stanno interrogando i testimoni e le persone che potrebbero avere elementi sullo “storico” in cui è maturato l’agguato.