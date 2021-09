USA, stato di emergenza a New York per l’uragano IDA: ingenti danni a Nord-Est

A causa dei danni provocati dall'uragano IDA in gran parte degli USA, la governatrice di New York ha dichiarato lo stato di emergenza.

La governatrice di New York ha dichiarato lo stato di emergenza dopo i danni causati dalla tempesta tropicale Ida, con inondazioni in tutto il nord-est degli USA. Almeno una persona è morta nel New Jersey a causa delle inondazioni provocate dalla coda dell’uragano.

Stato di emergenza a New York

La Grande Mela è allagata e la metropolitana è ferma, motivo per cui Kathy Hochul ha fatto sapere che “sto dichiarando lo stato di emergenza per aiutare i newyorkesi colpiti dalla tempesta di stasera”. La città ha anche vietato la circolazione di tutti i mezzi a parte i veicoli di emergenza fino alle 5 di mattina ora locale (11 ora italiana). Il National Weather Service ha inoltre dichiarato per la prima volta nella storia lo stato di emergenza alluvioni per questa città come annunciato con un tweet dalla stessa organizzazione governativa.

Al momento, secondo i vigili del fuoco, non ci sarebbero segnalazioni di danni o persone ferite a causa dell’inondazione.

Stato di emergenza a New York: un morto nel New Jersey

La tempesta tropicale ha causato un morto nella cittadina di Passaic nel nord del New Jersey, al confine con lo Stato di New York. Si tratta di un uomo di circa settant’anni, si trovava nella sua auto quando il veicolo è stato sommerso dall’acqua in seguito alle violente inondazioni.

Anche il governatore Phil Murphy, come la governatrice di NY Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza.

Stato di emergenza a New York: “Molto più di quanto ci aspettavamo”

L’uragano Ida, che domenica si è abbattuto sugli Stati Uniti meridionali, ha causato un tornado e varie inondazioni mentre si dirigeva verso nord. Le autorità hanno invitato gli abitanti a non uscire di casa e hanno dispiegato ingenti forze dell’ordine per affrontare la situazione che, secondo Hochul, “è molto più di quanto ci si aspettasse“.

Anche il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato l’emergenza per la città mentre molte linee elettriche sono saltate.