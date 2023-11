Un uomo ha ucciso a colpi di pistola due ambientalisti che bloccavano la strada. Poi, con una calma inquietante, ha spostato i blocchi per ripristinare la circolazione.

USA, uomo uccide a colpi di pistola due ambientalisti: stavano bloccando il traffico

Un uomo ha ucciso a colpi di pistola due ambientalisti che stavano bloccando la strada per protestare contro l’uso indiscriminato dei combustibili fossili. In un video sono state catturate le terribili immagini. L’anziano, preso dalla rabbia, è sceso dalla sua auto per discutere con due ambientalisti che avevano bloccato il traffico sulla Pan-American Highway, nella città di Chame. Alla fine purtroppo ha tirato fuori una pistola e li ha uccisi.

USA, uomo uccide a colpi di pistola due ambientalisti: la ricostruzione

Secondo la stampa e il video, l’anziano subito ha provato a ragionare con i manifestanti, ma poi ha tirato fuori una pistola dalla tasca e ha iniziato a gesticolare. I giovani, nonostante l’imminente pericolo, si sono rifiutati di interrompere la manifestazione e hanno continuato a discutere. All’improvviso l’uomo si è avvicinato e ha aperto il fuoco, uccidendoli. L’assassino, con una calma inquietante, si è chinato per spostare dalla strada i due blocchi che ostruivano la circolazione e bloccavano il traffico. La polizia lo ha arrestato.