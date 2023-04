USA, va a prendere i fratelli, ma sbaglia l'abitazione: il proprietario gli spara

L’ennesima vicenda ha sconvolto gli Stati Uniti e quanto è successo è impensabile. Il 16enne Ralph Paul Yarl è stato colpito alla testa con un’arma da fuoco e tutto per un motivo “futile”.

Il giovane – riporta NBC News – era andato a prendere i due fratellini gemelli di 11 anni, ma un suo errore avrebbe potuto essergli fatale: aveva suonato al campanello sbagliato, ma quando ha aperto la porta si è ritrovato una brutta sorpresa. Un uomo lo ha intimato di non entrare, quindi gli ha sparato. Una volta soccorso è stato ricoverato in ospedale: le sue condizioni erano inizialmente molto gravi, ma si starebbe riprendendo nella sua abitazione.

USA Ralph Paul Yarl è stato sparato alla testa: le sue condizioni

La vicenda risale alla sera di giovedì 13 aprile. Ralph, dopo essere stato ricoverato in ospedale, è stato dimesso due giorni dopo, sabato 15 aprile. Per quanto riguarda la persona accusata di aver sparato al giovane, il capo della polizia Stacey Graves ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta domenica 16 aprile che l’uomo è stato messo in regime di custodia, poi è stato rilasciato 24 ore dopo.

Graves ha tenuto a precisare che è la prassi e che la persona può essere arrestata in seguito, dopo che sono state raccolte prove sufficienti. Come prova è stata presa un’arma da fuoco.

Sulla vicenda si è espressa anche Halle Berry

Nel frattempo questo caso è finito alla ribalta della stampa nazionale ed internazionale per via delle circostanze con le quali è stato sfiorato un simile dramma. L’attrice Premio Oscar Halle Berry su Twitter ha scritto:

“Il suo nome è Ralph Yarl e sono stufo e stanco di questa sensazione… il mio cuore si è completamente spezzato quando ho saputo che questo prezioso sedicenne, che ha accidentalmente suonato alla porta dell’indirizzo sbagliato nel tentativo di rimorchiare i suoi fratelli, era sparato alla testa…da un uomo che non lo voleva nella sua proprietà.

Questo bambino innocente ora sta combattendo per la sua vita. Questo potrebbe essere tuo figlio. Questo NON dovrebbe accadere.

Per favore, fai qualcosa oggi! Unisciti a me e per favore contatta il procuratore Zachary Thompson..”