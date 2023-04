Usa, arrestata la presunta talpa che ha svelato i segreti del Pentagono: si chiama Jack Teixeira

Usa, arrestata la presunta talpa che ha svelato i segreti del Pentagono: si c...

A svelare l'identità della presunta talpa, leader di un gruppo online di appassionati di armi, il New York Times.

I media degli Stati Uniti hanno annunciato che l’Fbi ha arrestato la presunta talpa del caso Pentagon leaks. Come svelato dal New York Times, si chiama Jack Teixeira, ha 21 anni ed è parte dell’ala d’intelligence della Massachusetts Air National Guard.

Chi è la presunta talpa che ha pubblicato i documenti segreti del Pentagono Usa?

La presunta talpa è il leader di un gruppo online sulla piattaforma Discord, dove sono stati scaricati i documenti segreti del Pentagono. Controllava inoltre il server del gruppo, il Thug Shaker Central, composto da 20-30 persone, in prevalenza uomini e teenager che tra loro condividevano la passione per le armi, i meme razzisti e i videogiochi.

Come confermato da due dirigenti statunitensi, gli investigatori federali vogliono chiedergli della fuga di notizie, in quanto potrebbe avere delle informazioni rilevanti. Da giorni le autorità competenti stanno cercando la persona che ha diffuso i file segreti online, ma né Jack Teixeira né altri sono stati identificati come sospetti.

“La fuga di documenti classificati Usa online è stato un atto criminale deliberato”, ha dichiarato un portavoce del Pentagono.

Jack Teixeira fa parte dei servizi di intelligence militari

Analizzando i social media, il New York Times ha stabilito che Jack Teixeira fa parte della 102nd Intelligence Wing of the Massachusetts Air National Guard, ovvero dei servizi di intelligence militari. Nel luglio del 2022, il ragazzo è stato promosso ad aviere di prima classe.

La madre dell’aviere ha dichiarato al Times che il figlio ha cambiato il numero di telefono pochi giorni prima dell’arresto e svolto in quel periodo il turno di notte nella base di Cape Cod.

Non è quindi chiaro se con la sua posizione potesse avere accesso ai documenti segreti. Questi file vengono però solitamente inviati via e-mail e possono quindi essere inoltrati ad altre persone. Alcuni membri del suo gruppo online hanno detto che i documenti erano stati pubblicati mesi prima a scopo informativo e non avrebbero dovuto uscire dalla loro chat privata.

Gli amici chiamano la persona che ha pubblicato i documenti segreti O.G.

Il New York Times ha identificato la presunta talpa proprio tramite alcuni dettagli sul suo profilo su Discord, come l’interno della sua casa d’infanzia, che coincide con ciò che si intravede ai margini delle fotografie dei documenti fatti trapelare.

Il Times ha inoltre parlato con alcuni membri del Thug Shaker Central. Uno di essi ha dichiarato di conoscere da almeno tre anni la persona che ha trafugato i documenti e di averla incontrata dal vivo, e la chiama O.G., lo stesso nome in codice che il Washington Post ha indicato come possibile responsabile della fuga di notizie. Uno degli amici di O.G. ha detto che quest’ultimo può accedere per lavoro ai documenti di intelligence.

