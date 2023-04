Usa, incendio distrugge impianto di riciclaggio

Un enorme rogo esploso lo scorso 11 aprile ha completamente distrutto un impianto di riciclaggio di plastica a Richmond, nello stato dell’Indiana (USA). É scattato un allarme tossico negli Stati uniti, duemila persone tra i 35mila residenti sono state evacuate. Il rogo sta infatti vomitando elementi tossici nell’aria. La nube velenosa continua ad essere alimentata dalle fiamme, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco che stanno cercando di limitare il disastro. I cittadini sono preoccupati in quanto si chiedono quali impatti possano provocare la dispersione di veleni nell’aria sul loro organismo e sull’ambiente. Al momento la zona di evacuazione copre un’area di mezzo miglio dal rogo, ma le autorità potrebbero cambiarla nel caso in cui la nube tossica non si estingua e il vento vari la sua direzione.

Rogo distrugge impianto di riciclaggio: nube “decisamente tossica”

Il capo dei vigili del fuoco dello stato dell’Indiana Steve Jones ha spiegato tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage: “C’è una miriade di diverse sostanze chimiche che la plastica emette quando è in fiamme, ed è preoccupante”. Jones ha aggiunto che si tratta di una nube “decisamente tossica”.

Si teme la presenza di amianto

la sera di mercoledì 12 aprile l‘Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti ha spiegato di star valutando l’area per potenziali detriti di fuoco in cui vi potrebbe essere presenza di amianto.