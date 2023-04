Messina, incendio in galleria Vittorio Emanuele III: intervengono i pompieri

Paura a Messina, dove in galleria Vittorio Emanuele III è divampato un grosso incendio. Era quasi la mezzanotte del 12 Aprile quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi, partendo da una lavanderia poco distante.

Incendio a Messina, a fuoco una lavanderia: paura in Vittorio Emanuele III

Parte della galleria Vittorio Emanuele III, a Messina, è andata a fuoco poco prima della mezzanotte di ieri, mercoledì 12 Aprile. Dalle prime informazioni che arrivano, sembra che l’incendio sia partito, per motivi ancora da accertare, da un locale lavanderia di un centro benessere situato in quella zona. Le fiamme hanno presto raggiunto la storica galleria progettata da Camillo Puglisi Allegra. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco: non si registrano morti o feriti.

L’intervento dei vigili del fuoco

Pochi minuti dopo l’inizio dell’incendio, i pompieri erano già sul posto e in breve tempo sono riusciti a domare le fiamme. I vigili del fuoco, poi, hanno lavorato tutta la notte per bonificare la zona. La galleria, un luogo importantissimo della città di Messina, è stata riconosciuta nel 2000 come bene d’interesse storico-artistico in base alla legge 1089/39.