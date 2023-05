In questo articolo esploriamo i migliori hotel per la tua vacanza in Alto Adige

Quando si iniziano ad avvertire i primi caldi che preannunciano l’imminente stagione estiva è giunto il momento di pensare a dove trascorrere le proprie meritate ferie; a questo proposito ci permettiamo un suggerimento: una vacanza in Alto Adige, una zona che non a caso è considerata come una sorta di grande centro benessere a cielo aperto.

Il territorio altoatesino è la parte più a nord della regione Trentino-Alto Adige ed è un luogo perfetto per qualsiasi tipo di vacanziere; qui, infatti, si possono organizzare week-end o vacanze più lunghe tutte relax e benessere oppure ferie attive all’insegna dello sport o vacanze adrenaliniche oppure soggiorni culturali; qui tutti, single, coppie, famiglie con bambini, gruppi di amici, possono trovare la soluzione adatta alle proprie esigenze.

Dove soggiornare in Alto Adige?

L’Alto Adige è un luogo la cui vocazione turistica è fuori discussione; qualsiasi parte di questo territorio sceglierete per le vostre vacanze sarete sicuri di non sbagliare; le strutture dove soggiornare sono particolarmente numerose e convenienti; per esempio qui trovate ottime offerte per hotel con wellness in Alto Adige tutte strutture Belvita dove il cliente sarà viziato, fin dal primo minuto, dall’impagabile ospitalità che ha reso il territorio altoatesino famoso in tutto il mondo.

Una coppia potrebbe per esempio scegliere una fuga romantica rifugiandosi in un bellissimo hotel a Tires, uno dei tre paesi dell’Alpe di Siusi e dell’area dello Sciliar.

Gli amanti del golf potrebbero invece scegliere un’interessante struttura Sport e Spa nella zona di Laces, situato all’imbocco della Val Martello; il territorio comunale di questo paese è per la gran parte compreso nel perimetro dello stupendo Parco Nazionale dello Stelvio.

Chi cerca il relax a 360 gradi potrebbe scegliere un hotel a 4 stelle a Foiana presso Merano, una zona circondata da boschi, frutteti e vigneti, un luogo in cui l’aria è particolarmente salubre. È comunque il posto ideale anche per chi ama l’escursionismo e/o la mountain bike dato che dal centro storico del paese partono molti interessanti sentieri escursionistici e per MTB.

Un’altra interessante soluzione è un soggiorno in un hotel 4 stelle superior nella splendida Valle di Luson dove la natura è la protagonista assoluta; qui potrete rilassarvi nelle aree benessere o partire per delle bellissime escursioni giornaliere guidate.

E perché non prendere in considerazione una stupenda vacanza nella Valle Aurina in un hotel a cinque stelle proprio di fronte alla stazione a valle del Klausberg, punto di partenza perfetto per escursioni o tour in MTB nel bellissimo Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina?

Single, coppie o famiglie con bambini potrebbero scegliere anche uno stupendo hotel quattro stelle superior a Naturno, situato all’ingresso della Val Venosta e distante circa 13 km da Merano; Naturno è un luogo perfetto sia per chi ama le passeggiate rilassanti, sia per gli escursionisti esperti e adrenalinici che amano i sentieri di alta montagna sia per coloro che amano girare con la bicicletta.

E comunque sono tantissime altre le strutture Belvita fra le quali scegliere; è sufficiente inserire nell’apposito motore di ricerca poche informazioni: data di arrivo, data di partenza e numero di ospiti; nel giro di pochi secondi ci saranno indicate tutte le strutture Belvita disponibili che rispondono ai criteri inseriti e nelle quali potremo trascorrere una splendida vacanza circondati da scenari da sogno.