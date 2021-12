Vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni, al via le prenotazioni: come fare

Al via le prenotazioni per il vaccino ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni: come fare nelle Regioni che le hanno già aperte.

Alcune regioni hanno già dato il via libera alle prenotazioni del vaccino Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni, che verrà somministrato a partire dal 16 dicembre 2021: quali sono e come prenotare nei differenti territori?

Prenotazioni vaccino bambini

Le norme prevedono che ai più piccoli venga iniettato il vaccino Pfizer in misura pari a un terzo della dose normale che viene data agli adulti. Come per questi ultimi il ciclo vaccinale si divide in due parti, con l’inoculazione della seconda dose a 21 giorni di distanza dalla prima come avviene per gli over 12. A gestire le prenotazioni sono le singole Regioni che hanno previsto tempi e modalità differenti per accaparrarsi un posto per la vaccinazione.

Prenotazioni vaccino bambini: come fare regione per regione

Questi i territori in cui è già possibile prenotare il vaccino per i bambini:

Piemonte : le prenotazioni, aperte venerdì 10 dicembre, avvengono sul sito www.ilpiemontetivaccina.it. Nei giorni successivi alla preadesione i genitori riceveranno l’sms di convocazione con data, luogo e ora dell’appuntamento;

: le prenotazioni, aperte venerdì 10 dicembre, avvengono sul sito www.ilpiemontetivaccina.it. Nei giorni successivi alla preadesione i genitori riceveranno l’sms di convocazione con data, luogo e ora dell’appuntamento; Toscana : anche in questo caso la prenotazione è stata aperta il 10 dicembre sul portale della Regione. Chi volesse ricorrere al pediatra di libera scelta dovrà concordare direttamente con il professionista di proprio riferimento;

: anche in questo caso la prenotazione è stata aperta il 10 dicembre sul portale della Regione. Chi volesse ricorrere al pediatra di libera scelta dovrà concordare direttamente con il professionista di proprio riferimento; Campania: per vaccinare i bambini campani da 5 a 11 anni non è necessario prenotarsi ma è comunque possibile dare l’adesione alla campagna vaccinale iscrivendosi sulla piattaforma regionale della Campania al link messo a disposizione dalla Regione.

In Liguria, Emilia-Romagna e Lazio le prenotazioni apriranno lunedì 13 dicembre e potranno avvenire sul sito delle rispettive amministrazioni regionali.