Il vaccino aggiornato contro il Covid arriva in Italia: attesi nelle prossime ore i primi lotti di Pfizer. I dettagli sulla campagna vaccinale.

È stato spedito e sta per arrivare in Italia il vaccino aggiornato contro il Covid sintetizzato da Pfizer: i primi lotti sono attesi sul territorio nazionale nella giornata di martedì 26 settembre mentre si ipotizza che l’inizio della campagna vaccinale sarà ad ottobre.

Vaccino Covid, arrivano i primi lotti di Pfizer in Italia

Alla luce delle indiscrezioni diffuse, i primi lotti di vaccini anti-Covid di Pfizer aggiornati alla sottovariante Omicron XBB.1.5 sono stati spediti nella giornata di lunedì 25 settembre. L’arrivo dei vaccini in Italia è previsto per martedì 26: i lotti saranno consegnati alle sedi indicate dalle Regioni.

Nei giorni successivi alla ricezione dei medicinali targati Pfizer, avrà il via la campagna vaccinale che potrebbe partire nei primi giorni di ottobre. A tal proposito, si attende che il Ministero della Salute diffonda una nuova circolare con le indicazioni tecniche rivolte ai soggetti vaccinatori.

Quando inizia la campagna vaccinale: la data

In attesa di scoprire quale sarà il “Vax day” che segnerà l’inizio della nuova ondata della campagna vaccinale contro il Covid in Italia, il prossimo lunedì 9 ottobre è atteso l’arrivo della seconda tranche di dosi di Pfizer. A occuparsi della somministrazione dei vaccini saranno i medici di famiglia, i centri vaccinali delle Asl e le farmacie.

Intanto, stanno arrivando sul territorio nazionale anche i vaccini antinfluenzali. Di conseguenza, a partire dalla prima settimana di ottobre, in tutta Italia, potrebbe partire la doppia vaccinazione.

La situazione

Sulla nuova campagna vaccinale anti-Covid, è intervenuto l’assessore regionale alla Salute del Friuli-Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. “I dati sui nuovi contagi da Covid in regione sono in linea con l’andamento a cui stiamo assistendo nell’intero Paese, si tratta di un dato che rispetto a tempo fa ha ripreso a crescere ed è aumentato in modo significativo, ma presenta condizioni di impatto completamente diverse dal passato”, ha detto a margine di un incontro che si è tenuto a Udine nella giornata di lunedì 25 settembre.

“Dobbiamo certo tener conto di determinate misure che garantiscono maggiore protezione, come l’utilizzo in determinate strutture della mascherina, come viene indicato dal ministero della Salute, e poi dobbiamo pensare all’avvio della campagna vaccinale sulla quale stiamo lavorando e che nel mese di ottobre vedrà una nuova fase. A ottobre crediamo di poter ricevere le dosi sufficienti e di poter fare contestualmente la doppia vaccinazione, l’antinfluenzale e la vaccinazione anti Covid”, ha concluso Riccardi.