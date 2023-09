Terribile tragedia a Pantelleria. Anna Elisa Fontana, di 48 anni, è morta all’ospedale Civico di Palermo. Il marito le aveva dato fuoco nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 settembre.

Pantelleria, morta Anna Elisa Fontana: il marito le aveva dato fuoco

Anna Elisa Fontana, di 48 anni, è morta in ospedale. La donna era stata data alle fiamme dal compagno Onofrio Bronzolino, di 52 anni, nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 settembre 2023. La donna era ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo. L’uomo si trova ricoverato per ustioni, piantonato dai carabinieri. Le condizioni della donna erano state considerate disperate fin dal primo momento.

Pantelleria, morta Anna Elisa Fontana: le sue condizioni erano gravi

Le fiamme avevano provocato ad Anna Elisa Fontana ustioni sul 70% del corpo. L’uomo è stato portato in elisoccorso in ospedale con ustioni al viso e rischia di rimanere cieco. La vittima, trasportata in elisoccorso, era ricoverata al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico. Le sue condizioni erano apparse gravissime fin da subito. Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio.