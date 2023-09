Una donna di Palermo è finita in ospedale con ustioni gravissime dopo che il marito l’ha cosparsa di liquido infiammabile e le ha dato fuoco.

Palermo: cosparge la moglie di liquido infiammabile e le dà fuoco

Durante la notte a Pantelleria, un uomo ha dato fuoco a sua moglie dopo averla cosparsa di liquido infiammabile. Lei è stata portata d’urgenza in ospedale con ustioni gravissime ma anche lui ha avuto delle conseguenze, infatti il ritorno di fiamma l’ha colpito in faccia e rischia di rimanere cieco.

La donna di 48 anni si trova ora all’ospedale Civico di Palermo e ha il 70% del corpo ustionato. Nella stessa struttura si trova anche l’uomo che ha compiuto il gesto per motivi ancora da chiarire.

Le indagini verso l’uomo che ha cosparso la moglie di liquido infiammabile

L’episodio ha sconvolto i residenti dell’isola siciliana e i carabinieri del comando provinciale di Trapani, a cui sono affidate le indagini, stanno cercando di fare luce sulle motivazioni del gesto.

Si ascolta chi conosce la coppia, per capire di eventuali problemi fra moglie e marito ma c’è il massimo riserbo sulle indagini.

Non è facile comprendere la natura di un gesto simile e purtroppo siamo abituati a leggere di questi fatti. Entrambi sono in condizioni molto gravi e da quanto sappiamo, la moglie stava dormendo e non ha potuto difendersi in alcun modo, presa all’improvviso.

Per questo versa nelle condizioni peggiori ma anche l’uomo ha una situazione complicata.