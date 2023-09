A Quarto, in provincia di Napoli, un uomo ha dato fuoco alla sua vicina per un parcheggio. La donna ha riportato diverse ustioni

In provincia di Napoli, a Quarto, Francesco Riccio, un uomo di 53 anni già noto alle forze dell’ordine, ha dato fuoco alla sua vicina di casa dopo una lite. Riccio ha cosparso la donna, di 48 anni, con liquido infiammabile e ha appiccato il fuoco con un accendino.

A Quarto (Napoli) un uomo dà fuoco alla vicina

La lite sarebbe scoppiata per motivi condominiali, forse per un lenzuolo che era stato steso ad asciugare e avrebbe ostruito l’accesso al box dell’aggressore. In base alle testimonianze, inoltre, i due avrebbero già avuto dei dissidi passati. La vittima è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli, con ustioni su circa il 50% del corpo. Francesco Riccio, già noto alle forze dell’ordine, ha dato fuoco anche all’auto della vicina. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 della postazione di Pozzuoli, i Vigili del Fuoco e il 112.

Cosa è successo

La donna, aggredita in provincia di Napoli dal vicino di casa, è ora ricoverata con prognosi riservata al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli. Non è ancora stato escluso il pericolo di vita. Secondo la ricostruzione degli inquirenti incaricati di fare luce sulla vicenda, l’uomo l’avrebbe attaccata, prima verbalmente e poi fisicamente, davanti al proprio box nel parcheggio del condominio. La dinamica si è svolta verso mezzogiorno in Via Alcide De Gasperi a Quarto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto ad arrestare il 53enne, con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi.