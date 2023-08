Omicidio: ucciso giovane musicista in pieno centro a Napoli per un parcheggio

Napoli, ore 5: è stato ritrovato il corpo senza vita di Giovanbattista Cutolo, promettente musicista dell’Orchestra Scarlatti. L’omicidio causato da un colpo di proiettile è avvenuto nella notte mentre si trovava in Piazza Municipio all’angolo con via Cristoforo Colombo di fronte alla Stazione Marittima di Napoli. La richiesta di soccorso è arrivata dalla fidanzata del musicista, con lui al momento dell’omicidio. La polizia stamattina ha recintato immediatamente la zona per ricostruire la scena del crimine e permettere le rilevazioni scientifiche.

Le indagini sull’omicidio: il sospettato ha 16 anni

Il presunto assassino è già stato identificato dagli inquirenti che nelle indagini preliminari hanno individuato subito il sospettato e il movente che avrebbe scatenato il violento gesto: il parcheggio di uno scooter. La zona centrale, ricca di attività commerciali, ha consentito di identificare il sedicenne anche grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza.

Crescita dell’Ondata di Violenza a Napoli

La città partenopea è già stato in questo ultimo periodo teatro di violenze e omicidi, soprattutto nei quartieri occidentali di Soccavo e Pianura dove sono rimasti feriti Antonio Lago, 47 anni, nipote del defunto capoclan Pietro Lago, e un giovane di 25 anni senza precedenti penali. L’ultimo episodio si è verificato proprio nello stesso giorno in cui il Premier Giorgia Meloni è prevista in visita a Caivano, nella provincia di Napoli, per affrontare la questione dei tragici eventi legati alle due giovani cuginette vittime di violenza al Parco Verde.