Caivano, è allerta per l'arrivo della presidente del Consiglio Meloni

Nelle scorse ore, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni era stata presa di mira sui social da chi aveva contestato la stretta sul reddito di cittadinanza. Oggi, giovedì 31 agosto, la premier visiterà Caivano, comune campano nel quale si era consumata la violenza sessuale ai danni di due ragazzine. In virtù delle minacce ricevute, lo stato d’allerta è stato alzato. Con Meloni saranno anche presenti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro dello sport e i giovani Andrea Abodi.

Stupro Caivano, innalzata l’allerta per la visita di Meloni

Per l’arrivo della presidente del Consiglio Meloni erano state già disposte alte misure di sicurezza che sono state ulteriormente innalzate a seguito delle minacce. Stando a quanto riporta ANSA, tali misure sarebbero state definite durante un Comitato che si è tenuto in prefettura mercoledì 30 agosto. Non sarebbe chiara la durata della visita né se incontrerà i familiari delle due ragazzine violentate. Nel parco verde è stata fissata una visita agli studenti dell’Istituto superiore Francesco Morano.

Gli altri possibili dettagli della visita

Tra i dettagli della visita per i quali sarebbe stato posto un punto interrogativo vi sarebbe anche un’eventuale visita al prete don Maurizio Patriciello, così come la possibilità di effettuare un sopralluogo al “Delphinia sporting club”, luogo nel quale sono state commesse le violenze ai danni delle ragazzine. La struttura – aveva fatto sapere la premier – dovrebbe essere ripristinata e ad occuparsene saranno le Fiamme oro della Polizia.