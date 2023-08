Giorgia Meloni è stata travolta dalle minacce alla vigilia della sua visita a Caivano, località in provincia di Napoli che è stato teatro delle violenze sessuali subite da due ragazzine. Il mondo della politica italiana – dagli ambienti della maggioranza a quello delle opposizioni – ha subito espresso solidarietà al presidente del Consiglio che ha confermato con determinazione il suo viaggio in Campania.

Meloni riceve minacce per la visita a Caivano e l’accusa di fare “l’ennesima passerella”

I cittadini napoletani non hanno preso di buon grado l’ormai imminente visita a Caivano del premier, attesa per la giornata di giovedì 31 agosto. In molti, infatti, si sono scagliati contro Meloni per la stretta al Reddito di cittadinanza con una serie di minacce. La situazione ha messo in allerta Palazzo Chigi rispetto all’accoglienza che la leader di Fratelli d’Italia potrebbe avere quando raggiungerà la località situata in provincia del capoluogo campano che è stata recentemente scenario degli abusi perpetrati contro due ragazzine.

“Io ti consiglierei stai a casa, stanno com’ e’ pazz’. E’ rimaste 160mila famiglia senza rdc senza spesa. Sei sicura che tornerai a casa?”. Sono le parole scritte su Facebook da una donna di Caserta che vive a Napoli. Sotto il post della cittadina campana, si sono poi moltiplicati i commenti contro il premier. Molti gli utenti che hanno augurato a Meloni la morte o di tornare a Roma con “qualche ammaccatura così capisce i guai che ha fatto”.

Altri utenti, su Twitter, invece, hanno puntato il dito contro il presidente del Consiglio, accusandola di voler fare “l’ennesima passerella” e hanno consigliato ai residenti a Caivano di “accogliere la pescivendola Meloni con pomodori marci x aver levato il RdC a quella fascia di popolo che vive precariamente in quelle zone…”.

La solidarietà dei politici italiani

A seguito della shit storm che ha travolto il premier alla vigilia della sua visita a Caivano, sono tanti i personaggi del mondo politico italiano – tanto della maggioranza quanto dell’opposizione – a mostrare solidarietà nei suoi confronti.

“Le minacce di morte ricevute via social dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sono tollerabili. Messaggi di intimidazione, di istigazione all’odio e alla violenza non devono trovare alcuno spazio in una democrazia e troveranno sempre la più ferma condanna da parte di tutto il Partito democratico”, è la condanna della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

La presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, invece, ha dichiarato: “I cattivi maestri non si fermano, continuano ad incendiare gli animi e le minacce di morte contro la premier crescono ogni giorno di più. Prima nelle piazze, ora sui social. Invece di sobillare le folle, chi ha ruoli politici dovrebbe mostrare maggior misura e senso di responsabilità. Quella stessa responsabilità che avrebbero in capo, nel caso dalle parole qualcuno dovesse passare ai fatti. A nome mio e del gruppo dei senatori di Forza Italia, esprimo la massima solidarietà e vicinanza alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni”.

A esprimere solidarietà al premier per le “minacce indegne” ricevute anche i ministri Antonio Tajani, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Daniela Santanché, Nello Musumeci, Guido Crosetto, Raffaele Fitto, Giuseppe Valditara,Gennaro Sangiuliano e dai presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

Il vicepremier Matteo Salvini, invece, ha dichiarato: “Solidarietà a Giorgia per le minacce. Nessuno di noi si farà intimidire da qualche delinquente: port amo avanti il programma di governo per il quale gli Italiani ci hanno scelto. Senza paura, a testa alta”.

“Solidarietà a Giorgia Meloni per le vergognose minacce ricevute. Sempre dalla parte del confronto e del dialogo, mai di chi utilizza la violenza come mezzo di intimidazione”. Ha scritto il leader di Azione, Carlo Calenda.

I capigruppo del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato Valentina Barzotti e Orfeo Mazzella, ancora, hanno asserito: “Le minacce ricevute dalla premier Meloni, che domani si recherà in visita a Caivano, sono gravi e inaccettabili. Pertanto, le esprimiamo la nostra sincera solidarietà. Essere in disaccordo con le scelte politiche operate dal governo è legittimo, ma l’uso della violenza non è mai giustificato né giustificabile”.

Meloni sulla visita a Caivano: “Ringrazio tutti per la solidarietà. Le minacce non ci fermano”

“Ringrazio quanti hanno espresso vicinanza in merito alle minacce ricevute in vista della mia visita a Caivano”. A scriverlo è stata la stessa Meloni sui suoi canali social. “Le intimidazioni non impediranno la nostra presenza al fianco dei tanti cittadini che chiedono sicurezza e la possibilità di un futuro migliore per i propri figli. Nella lotta alla criminalità organizzata questo Governo non farà passi indietro”, ha aggiunto il presidente del Consiglio.

Resta confermata, quindi, la visita di Meloni a Caivano che, alle ore 12:00 di giovedì 31 agosto, sarà all’Istituto Superiore “Francesco Morano”, al Parco Verde. Alle ore 19:00, invece, stando all’agenda resa nota da Palazzo Chigi, il premier sarà ad Atene per una cena di lavoro al Palazzo Maximos con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis.