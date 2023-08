A prendere fuoco è stata l'area che comprende l'ottavo e il decimo piano. Non si segnalano feriti.

Una colonna di fumo si vede in lontananza. È successo a Scampia dove si è sviluppato un incendio all’interno della Vela Rossa. L’area interessata dalle fiamme è quella che includerebbe ottavo e decimo piano. Non ci sarebbero feriti né dispersi. Moltissime inoltre le persone che si sono riversate in strada.

Napoli, incendio nella vela rossa di Scampia

Stando a quanto si apprende, l’allarme sarebbe scattato a partire dalle 22 di mercoledì 30 agosto. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i residenti dell’area. Non è noto cosa possa aver fatto innescare le fiamme. Le operazioni di spegnimento non sarebbero state semplici. I vigili del fuoco – riporta “Il Mattino” – sono arrivati sul posto con diverse autobotti.

Cosa sono le “vele di Scampia”

Stabile realizzato dopo il terremoto del 1980, negli anni sono state teatro di droga portando la zona al progressivo degrado. Il nome “le vele” deriverebbe dalla forma della loro architettura che ricorda appunto quella delle vele.