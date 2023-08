Le fiamme continuano a divampare in Sardegna: l’aeroporto di Olbia è stato chiuso dopo la segnalazione di un incendio nelle vicinanze.

L’aeroporto di Olbia è stato chiuso quando un violento incendio si è sviluppato nei pressi della struttura aeroportuale. La chiusura dello scalo è durata per circa un’ora e ha causato il dirottamento di alcuni voli e ingenti ritardi in arrivo e in partenza.

Incendio a Olbia, chiuso l’aeroporto

L’incendio divampato nelle vicinanze dell’aeroporto di Olbia ha spinto le autorità a disporre la chiusura temporanea dello scalo Costa Smeralda, in Sardegna. Il fuoco ha divorato le campagne situate nei pressi del fiume Enas, nella direttrice sud di atterraggio degli aerei. Le fiamme si sono rapidamente propagate sospinte da forte vento di maestrale che soffia sull’isola.

Sul posto, impegnati nello spegnimento del rogo, erano presenti un Canadair della Protezione Civile nazionale, due elicotteri della flotta regionale e diverse squadre a terra. Intanto, tre voli sono stati dirottati ad Alghero: si tratta di un velivolo Lufthansa proveniente da Roma e due di Volotea. Altri aerei, invece, hanno riportando ritardi sia in partenza che in arrivo.

Ritardi e voli dirottati

In totale, lo spazio aereo dell’aeroporto di Olbia è rimasto chiuso per circa un’ora e mezza a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 30 agosto. Nel tardo pomeriggio, la struttura aeroportuale ha ricominciato a funzionare in modo regolare nonostante i ritardi.

Se la situazione all’aeroporto sembra sotto controllo, lo svincolo stradale per Olbia sulla circonvallazione della 131 dnc nei pressi di Sa Corroncedda è chiuso per un altro incendio che i vigili del fuoco stanno tentando di domare. Le fiamme si sono avvicinate in modo rischioso alle abitazioni della frazione di Berchideddu. Stando a quanto riferito dalla Protezione Civile, la situazione risulta essere sotto controllo e, concluse le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco procederanno con la bonifica dell’area.